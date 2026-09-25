Более тонны корма передадут приюту для животных в Ногинске

В Ногинске работает единственный в Московской области муниципальный приют для бездомных животных, в котором живет более 500 подопечных. В начале этой недели учреждение столкнулось с острой нехваткой корма.

В соцсетях появилась просьба о помощи приюту: запасы гречки подходили к концу — оставалось всего на полтора дня. Отклик не заставил себя ждать. Буквально за два-три дня жители Ногинска активно собирали помощь: кто-то лично привозил крупу, кто-то передавал через пункты сбора, а кто-то жертвовал средства на закупку. Был важен вклад каждого, даже самый маленький.

Общими усилиями удалось собрать 1,7 тонны гречки. Это не просто цифра — это сотни сытых четвероногих, спокойствие сотрудников и уверенность, что подопечные не останутся голодными.

Приют благодарит каждого, кто протянул руку помощи. Такие истории напоминают: даже небольшой вклад может стать огромной поддержкой.