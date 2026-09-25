ИИ внедрили в расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрили в расчет и экспертизу тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Московской области. Об этом сообщили в Комитете по ценам и тарифам региона.

Ежегодно ведомство устанавливает более 750 тарифов для 372 ресурсоснабжающих организаций. Компании подают заявки через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, после чего документы поступают в информационную систему Комитета и формируют электронное тарифное дело.

Раньше специалистам приходилось вручную просматривать сканы, сопоставлять сведения с приложенными документами, проверять структуру расходов и запрашивать недостающие материалы. Теперь значительную часть этой работы выполняет специализированный ИИ-модуль, созданный Комитетом совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система начинает анализ документов еще до передачи заявки эксперту. Она распознает даже некачественные сканы, фотографии и рукописные записи, автоматически сопоставляет данные, выявляет несоответствия и сообщает об отсутствии обязательных документов. Это позволяет сократить объем механической работы и сосредоточить время специалистов на анализе и моделировании тарифов.

«Мы передаем машине рутинный механический труд: распознавание документов, первичную сверку данных, контроль полноты пакета. Это позволяет исключить ошибки при первичной обработке и оставить эксперту самое главное — непосредственную экспертную работу по оценке и моделированию тарифов», — уточнил председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев. —

Информация о работе комитета публикуется в его официальном аккаунте в мессенджере «Макс».