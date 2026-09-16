Почти 800 малышей родились в Одинцовском роддоме летом 2026 года

В Одинцовском роддоме подвели статистику рождаемости за три летних месяца. Всего на свет появились 799 малышей — 423 мальчика и 376 девочек.

Больше всего детей родилось в июне — 282. В июле врачи приняли 254 родов, в августе — 263.

Одинцовский роддом работает круглосуточно и оказывает акушерскую и неонатологическую помощь. В составе многопрофильной Одинцовской областной больницы учреждение оснащено современным оборудованием экспертного уровня, а ежегодно здесь принимают около трех тысяч родов.

Для будущих мам оборудованы восемь индивидуальных родовых залов. В отделениях предусмотрены палаты на одного-двух человек для дородового пребывания и палаты различной вместимости после рождения ребенка.

В роддоме также работает Школа будущих мам и пап, где родители могут заранее узнать о подготовке к родам и первых днях жизни малыша. Кроме того, здесь регулярно проходят дни открытых дверей — будущим родителям показывают отделения и рассказывают, как организована помощь мамам и новорожденным.