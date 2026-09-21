Первый осенний музыкальный вечер прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске возобновились традиционные музыкальные «Встречи у фонтана». Первый после летнего перерыва вечер прошел на обновленной Молодежной площади и собрал жителей разных возрастов.

Дата первого осеннего вечера была выбрана неслучайно: мероприятие прошло в финальный день голосования. Во Дворце культуры работали два избирательных участка, поэтому на площади в этот день было особенно многолюдно. Многие жители после посещения участков оставались послушать музыку, потанцевать и провести время вместе.

Программу открыл духовой оркестр под руководством Михаила Демехина. Затем на сцену вышли творческие коллективы и солисты ЦДК «Звезда».

Гости праздника отмечали теплую атмосферу вечера. На площади собрались молодые пары, семьи с детьми и представители старшего поколения.

Музыкальный проект вновь стал частью городской жизни. Новый сезон «Встреч у фонтана» в Наро-Фоминске открыт.