Техноколледж для подготовки специалистов по робототехнике откроют в Подмосковье

В Подмосковье планируют развивать подготовку специалистов для высокотехнологичных производств. Одним из ключевых проектов станет открытие Техноколледжа в индустриальном парке «Титан», где будущих инженеров и наладчиков робототехники будут обучать с учетом потребностей предприятий. Об этом на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Запустить учебное заведение намерены 1 сентября следующего года. Программы разработают совместно с работодателями, а 70% учебного времени отведут практике на действующих производственных линиях. Такой подход позволит студентам освоить работу с современным оборудованием еще во время обучения.

Подготовка кадров особенно актуальна на фоне развития робототехники в регионе. В Подмосковье работают более 300 малых технологических компаний, а на территории индустриального парка «Титан» формируют специализированный кластер. Здесь планируют разместить семь предприятий, которые будут выпускать промышленных роботов-манипуляторов, логистические комплексы и системы автоматической сортировки.