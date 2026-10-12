Гости выставки «Золотая осень» попробовали более 700 кг продукции Подмосковья

Ягоды, мясные деликатесы, выпечку и необычные сладости попробовали посетители стенда Подмосковья на выставке «Золотая осень». Всего гости продегустировали более 700 килограммов продукции 25 региональных предприятий. Также за время мероприятия посетителям раздали три тысячи порций мороженого и замороженного чая.

Наибольший интерес вызвали свежие ягоды: клубника, малина и ежевика. Производители привезли более 360 килограммов ягод, из которых 224 килограмма составила клубника, 78 килограммов — малина и 60 килограммов — ежевика. Кроме того, гости попробовали 80 килограммов томатов и других овощей, 105 килограммов мясных и колбасных изделий, пять килограммов сыров, 25 килограммов осетровых деликатесов и свыше 80 килограммов хлебобулочной продукции.

Посетители съели 16 килограммов коврижки, 10 килограммов пряников, семь килограммов конфет и около пяти килограммов огуречного зефира, пряников и варенья. Для дегустации также подготовили вяленые ягоды и шишки, различные соусы, нори, сливочно-чесночное масло и пасту из ферментированного черного чеснока.

Помимо еды, гостям предлагали кофе: за время выставки приготовили более 600 чашек, использовав 96 литров обычного и альтернативного молока. Участники игры «Ну, собирай!» получили 700 яиц, а посетителям раздали полторы тысячи упаковок семян. На стенде также знакомили гостей с подмосковным вином.

Выставка «Золотая осень — 2026» проходила в Москве с 7 по 10 октября на площадке «Тимирязев Центр». Экспозиция Московской области объединила разработки и технологии для агропромышленного комплекса — от селекции и научных решений до технологий, уже используемых в сельском хозяйстве.