Андрей Воробьев: ведущая китайская компания наладит выпуск роботов в Подмосковье

Одна из ведущих компаний Китая намерена запустить производство роботов на территории Московской области. Совместный проект анонсировал в интервью ТАСС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , который посетил промышленную выставку в Шанхае.

Подмосковье активно ищет зарубежных партнеров для расширения применения автоматизированных решений и повышения конкурентоспособности предприятий. В частности, эту работу проводят в рамках визита на выставку CIIF в Шанхае.

«Одна из китайских компаний хочет запустить производство роботов. Это ведущая компания в Китае», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Проект предполагает локализацию сборки узлов с переходом к гибкому производству.