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    Андрей Воробьев: ведущая китайская компания наладит выпуск роботов в Подмосковье

    Одна из ведущих компаний Китая намерена запустить производство роботов на территории Московской области. Совместный проект анонсировал в интервью ТАСС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который посетил промышленную выставку в Шанхае.

    Подмосковье активно ищет зарубежных партнеров для расширения применения автоматизированных решений и повышения конкурентоспособности предприятий. В частности, эту работу проводят в рамках визита на выставку CIIF в Шанхае.

    «Одна из китайских компаний хочет запустить производство роботов. Это ведущая компания в Китае», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    Проект предполагает локализацию сборки узлов с переходом к гибкому производству.

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