Подмосковных аграриев пригласили на конкурс «Легендарные фермеры — 2026»

Приём заявок на премию «Легендарные фермеры 2026» медиагруппы «Комсомольская правда» продлится до 29 ноября 2026 года. Конкурс призван поддержать агробизнес, рассказать об успешных хозяйствах и привлечь внимание к фермерскому предпринимательству, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В прошлом году представители Москвской области вошли в число финалистов.

Участвовать могут как опытные аграрии, так и начинающие предприниматели. Предусмотрены семь номинаций: от семейных хозяйств и женщин в агробизнесе до сельского туризма, агроблогинга и внедрения новых технологий.

Подать заявку и ознакомиться с правилами можно на официальном сайте премии. Участникам необходимо представить хозяйство, рассказать о его достижениях, приложить фотографии и указать контакты и ссылки на интернет-ресурсы.

Народное голосование пройдёт с 1 декабря 2026 года по 15 января 2027-го. Затем победителей определит экспертное жюри, а церемония награждения состоится в феврале–марте следующего года.