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    Студенческий фестиваль ГТО прошел в Люберцах

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы

    Стадион «Урожай» принял студентов, готовых проверить себя в многоборье ГТО. Студенческий фестиваль в Люберцах провели во второй раз.

    В этом году вышли на старт четыре команды: Российская таможенная академия, Московская государственная академия физической культуры, колледж имени Гагарина и колледж «Московия». Программа включала бег на 60 метров, и длинные дистанции — три километра у юношей и два у девушек, а также силовые и гимнастические испытания. Каждый результат шел в общую копилку команды.

    «По итогам первого полугодия 2026 года, и уже надеемся, всех трех кварталов, мы займем первое место среди центров тестирования ГТО Московской области. Планку мы только повышаем, уверен, что по итогу 2026 года уверенное первое место мы сохраним и уже будем делать планы на 2027 год», — рассказал организатор фестиваля, руководитель окружного центра тестирования ГТО Евгений Петров.

    Спортсмены выкладывались на каждом этапе. Спринтеры боролись за доли секунды на 60-метровке, стайеры распределяли силы на длинных дистанциях. Рядом с беговыми дорожками участники выполняли отжимания, наклоны вперед и упражнения на пресс. Юноши вместо отжиманий подтягивались на перекладине. Судьи фиксировали каждое повторение и каждую секунду.

    Организаторы подведут итоги после подсчета всех результатов, и команда с наибольшей суммой очков возглавит таблицу.

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