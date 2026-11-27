В Московской области утвердили план работы Общественного совета при Комитете по конкурентной политике региона на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Решение приняли на очном заседании совета. В нем участвовали министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, первый заместитель руководителя комитета Анастасия Кренева, руководители структурных подразделений комитета и ГКУ МО «Региональный центр торгов», а также члены совета: представители научного и экспертного сообщества, электронных торговых площадок, Общественной палаты Московской области и общественных палат муниципалитетов, профильных ассоциаций в сфере закупок.

Участники заслушали доклады о реализованных в 2026 году проектах цифровой трансформации комитета: «Мастер-закупщик», «ИИ-Ассистент ЕАСУЗ», «ИИ-ассистент по выявлению рисков в закупках» и «ИИ-оптимизация процессов планирования закупок». Обсудили эффективность работы и дальнейшую автоматизацию процессов внутри ведомства.

По данным комитета, проект «ИИ-Ассистент ЕАСУЗ» позволяет в режиме реального времени без участия человека отвечать на вопросы пользователей системы. Это высвободило трудозатраты сотрудников комитета и РЦТ и сократило на 15% количество запросов на предоставление консультаций. Проект «Мастер-закупщик» через единое окно ИИ-ассистента выполняет за заказчика рутинные операции по вводу данных в систему. Сейчас он работает на закупках учебников, в дальнейшем решение применят и на других видах закупок.

«Предложения и инициативы Совета носят рекомендательный характер, однако мы видим, что Комитет учитывает их при принятии решений», — заявил председатель Общественного совета Вадим Винокуров.

Среди ключевых задач совета — общественный контроль и экспертное сопровождение деятельности комитета, участие в обсуждении инициатив и нормативных изменений, повышение открытости закупочных процедур, выработка предложений по совершенствованию контрактной системы региона. Актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах размещается на сайте ведомства https://zakaz-mo.mosreg.ru/ и в канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья» в мессенджере МАКС.