23 ноября 2026 15:15 Почти 15 тысяч новых баков и ИИ-контроль. Как в Подмосковье следят за чистотой мусорных площадок Почти 15 тысяч новых баков для мусора установили в Подмосковье Фото: Модернизированные контейнерные площадки для мусора в Красногорске / Медиасток.рф Подмосковье

Подмосковье

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

Мусор

Подмосковье

Число ежедневных жалоб на вывоз мусора в Подмосковье с марта сократилось на 58% — с 389 до 164 обращений. В регионе модернизировали более 600 контейнерных площадок, установили почти 15 тысяч дополнительных емкостей и обновили парк спецтехники. О результатах работы рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с представителями регионального правительства.

«Мы уделяем большое внимание как ежедневному содержанию, так и модернизации контейнерных площадок. Совершенствуем алгоритмы работы, улучшаем инфраструктуру, внедряем «цифру» и искусственный интеллект", - сказал губернатор. Контейнерные площадки модернизировали В 2026 году в программу обновления включили 950 контейнерных площадок. Работы завершили на 97% объектов: 624 площадки модернизировали, для 302 обустроили подъездные пути, еще 134 перенесли или создали заново. Оставшиеся 24 объекта планируют привести в порядок до 10 декабря. Всего с начала программы, запущенной в 2024 году, обновят почти четыре тысячи площадок. В 2027 намечены работы еще на 850 объектах. Отдельное внимание уделяют ремонту инфраструктуры. В этом году восстановили 500 площадок, а в следующем планируют отремонтировать тысячу.

Фото: Модернизированные контейнерные площадки для мусора в Красногорске / Медиасток.рф

Кроме того, в регионе установили почти 15 тысяч дополнительных контейнеров. Из них более трех тысяч - за последние три года. Цифровые решения и контроль с помощью камер В Подмосковье продолжают использовать для обустройства площадок переработанный пластик. В этом году из него сделали 286 объектов, а общее количество таких площадок достигло 376. В следующем году практику планируют продолжить. «Мы увидели эффект: в тех местах, где разместили мобильные камеры, количество жалоб на навалы снизилось на 70%», — отметил Даниленко. Для контроля за состоянием территорий установили около тысячи мобильных камер, 280 из них оснащены искусственным интеллектом. Устройства фиксируют скопления мусора и направляют информацию ответственным исполнителям.

Фото: Камеры наружного видеонаблюдения в Москве / Медиасток.рф

В 17 тысячах контейнерных площадок уже действует система уведомлений дворников о прибытии мусоровозов через мессенджер «Макс». До конца ноября планируют обеспечить такими оповещениями все площадки региона. «Система отправляет сообщение в автоматическом режиме в момент отъезда водителя с предыдущей контейнерной площадки, чтобы дворник мог прибыть и убрать ее одновременно с мусоровозом. На данный момент охвачено 65% контейнерных площадок», – отметил министр. В Ленинском округе собираются протестировать систему на основе искусственного интеллекта, которая будет определять время прибытия дворника и проверять качество уборки. Контроль за утилизацией шин усилят Отдельной проблемой остается складирование автомобильных покрышек на контейнерных площадках. В регионе работают три предприятия по их переработке — в Дмитрове, Подольске и Чехове.

Фото: Переработка шин ООО «Орис Пром» в городе Дзержинский / Медиасток.рф