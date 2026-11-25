Воспитанники подготовительной группы «Медвежата» из дошкольного отделения местной школы № 1 посетили 23 ноября выставочный зал Центрального дворца культуры «Звезда». Дети осмотрели четыре экспозиции и поучаствовали в творческом мастер-классе.

На выставке «Тихое эхо тряпичной куклы» ребятам показали редкие образцы народного творчества и объяснили смысл традиционных мотанок: обережной пеленашки, символа достатка «Крупенички» и приносящей радость куколки-колокольчика. Продолжением темы стала экспозиция «Кукольная мозаика» со сказочными сюжетами.

Особый интерес у детей вызвала выставка «Миниатюрный мир: жилой дом и булочная», где мастера воссоздали тончайшую резьбу на крошечных фасадах и реалистичные изделия в витринах. Осмотр завершился в зале живописи «Там, где замирает время», где дошкольники обсудили увиденные картины.

После экскурсии наставники научили ребят делать скрутку из хлопковой ткани — основу для традиционной куклы-столбушки. В финале встречи каждый ребенок своими руками изготовил куколку из ниток. Организаторы отметили, что такие занятия помогают детям узнавать историю страны, а также развивать фантазию, усидчивость и мелкую моторику.