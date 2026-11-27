Акция «Безопасный двор» прошла на улице Гаражной в Ногинске. Ее цель — напомнить и детям, и взрослым, что внутридворовые территории — это не просто место для прогулок и игр, а зона, где нужно быть особенно внимательными.

Акция охватила все возрастные группы. В мероприятии приняли участие отряд юных инспекторов движения, педагог Центра допризывной подготовки молодежи Николай Толмачев и сотрудники Госавтоинспекции.

Такой союз — это сразу три уровня влияния: ровесники говорят с детьми на одном языке, педагог помогает закрепить знания системно, а инспекторы дают официальную, проверенную информацию, основанную на реальных дорожных ситуациях.

На площадке акции все старались объяснять через понятные примеры и простые правила.

Жителям рассказали, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, почему так важно быть заметным в темное время суток, а также дали практические советы, как в спокойной форме научить ребенка безопасному поведению во дворе: например, всегда останавливаться перед выходом из‑за припаркованной машины, не играть у проезжей части и обязательно смотреть по сторонам.

Взрослым и детям вручили информационные листовки — компактные памятки.