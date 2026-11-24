В жилом квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа завершили основные конструктивные работы при строительстве детского сада на 150 мест. Об этом ообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Строители закончили возведение стен и несущих конструкций, обустройство кровли и установку окон. Сейчас специалисты прокладывают инженерные коммуникации. Отделка фасадов выполнена на 66%, близятся к завершению благоустройство территории и установка ограждения.

Детский сад площадью 4,1 тысячи квадратных метров рассчитан на семь групп полного дня для воспитанников от двух до семи лет. Для каждой группы предусмотрены отдельные игровые помещения, спальни, буфетные и прогулочные площадки.

Работы проводит компания «ПИК».

В квартале «Восточное Бутово», расположенном в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, уже работают шесть из десяти запланированных детских садов, две из четырех школ и одна из двух поликлиник.