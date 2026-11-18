15 ноября патриотический клуб «Память» в деревне Крюково принял семерых ребят из дружины «Орион» района Раменки. Гостей встретила сотрудник Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и руководитель клуба Лариса Шашкина-Измайлова.

Ребятам рассказали о жизни и подвиге Героя Российской Федерации Веры Волошиной. После экскурсии ребята побывали у памятного знака на месте ее казни.

Некоторые уже бывали здесь, но на этот раз заметили недалеко от памятника углубление, похожее на остатки блиндажа. Гости также увидели кедровую аллею, где в память о Вере Волошиной высадили молодые деревья.

Еще одним пунктом поездки стало Головково. Лариса Шашкина-Измайлова рассказала, что в деревне сохранились руины здания, где допрашивали Веру Волошину. Туда ребята отправились вместе с инструктором А. С. Гортинской.

В клубе «Память» договорились принять дружину весной, чтобы показать другие тропы в окрестностях Крюкова, где еще сохранились следы Великой Отечественной войны.

Такие встречи помогают ребятам понять, какой ценой была завоевана Победа и почему важно беречь память о тех, кто защищал Родину.