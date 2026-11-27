В Подмосковье утром 27 ноября загруженность дорог составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На дорогах области зафиксировали более 890 тысяч автомобилей — на 16% меньше средних значений прошлого месяца. Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.