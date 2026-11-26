24 ноября в Химках состоялось первое заседание Совета директоров — новой площадки для диалога власти и бизнеса. На территории НПО Лавочкина встретились руководители 22 крупнейших предприятий округа, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и глава городского округа Инна Федотова.

В центре обсуждения оказались вопросы, которые определяют будущее Химок: инвестиционные проекты, развитие транспортной инфраструктуры и поддержка ветеранов специальной военной операции.

«Благодарю Правительство Подмосковья за поддержку нашего округа, а руководителей предприятий — за открытость и вовлеченность. Пусть это партнерство принесет новые производственные победы и сделает Химки еще сильнее!» — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

По итогам встречи определили три ключевых направления работы. Прежде всего, промышленные предприятия подготовят и передадут свои инвестиционные планы, а также сведения о кадровых и производственных потребностях. Эти данные лягут в основу промышленного блока Стратегии развития Химок до 2040 года.

Не менее важной стала транспортная повестка. Внимание уделят как масштабным проектам — строительству станции МЦД-3 «Монумент», развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и перспективам метро, — так и повседневным вопросам, значимым для тысяч жителей. Предприятия сформулируют предложения по подъездным путям, парковкам и расписанию автобусов у проходных, чтобы сделать дорогу на работу удобнее.

Отдельным направлением станет поддержка ветеранов спецоперации. Кадровые службы предприятий будут напрямую взаимодействовать с химкинским отделением Ассоциации ветеранов СВО: закрепят ответственных специалистов, сформируют банк вакансий, организуют переобучение и наставничество. Задача состоит не только в том, чтобы предложить работу, но и помочь человеку уверенно войти в коллектив и закрепиться на новом месте.

Предложения, сформулированные на первом заседании, станут основой для конкретных шагов по укреплению экономики Химок и повышению качества жизни жителей.