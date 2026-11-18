Фото: Фонарь в парке «Ближняя дача» в Мытищах осенью / Медиасток.рф

В Одинцовском округе в этом году заменили 380 уличных светильников, до конца года планируют обновить еще около 30. Об этом сообщила компания «Мособлэнерго».

На обслуживании Одинцовского филиала компании находится около 20 тыс. светильников. Работы выполняют по инвестиционной программе, программе капитального ремонта и в рамках ежегодного муниципального контракта с администрацией Одинцовского городского округа.

Натриевые лампы меняют на светодиодные. Они потребляют меньше электроэнергии, дольше служат и дают более мягкий свет.

Замена начинается с отключения линии и проверки рабочего места: электромонтер демонтирует старый прибор, устанавливает новый, подключает его и проверяет работу оборудования.

Контролировать сеть специалисты могут дистанционно с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением «Кулон». Контроллер передает на сервер данные о напряжении, нагрузке, частоте и возможных неисправностях. Система позволяет круглосуточно отслеживать состояние линий: отклонение графика нагрузки, например периодическое мигание светильника, показывает, что на участок нужно направить бригаду.

«Кулон» помогает выявлять неисправности до массовых обращений жителей. По регламенту заявки устраняют в течение двух рабочих дней, но цифровой контроль позволяет начать работу раньше.