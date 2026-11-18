В Одинцовском округе за 2026 год оборудовали семь новых площадок для дрессировки собак. Теперь на территории муниципалитета насчитывается 29 таких пространств.

Новые площадки появились в Одинцове на Красногорском шоссе и в жилом комплексе «Одинцово-1», а также в Голицыне, Лесном Городке, Звенигороде, Чупрякове и Кубинке. Общая площадь благоустроенных территорий составила около пяти тысяч квадратных метров.

Каждую площадку оборудовали с учетом потребностей животных и их хозяев. Для безопасности установили ограждения, калитки и ворота. Внутри разместили специальные конструкции для дрессировки, позволяющие отрабатывать команды и развивать ловкость собак. Для владельцев предусмотрели скамейки, навесы, урны и информационные стенды. На территориях подготовили песчаное основание, оборудовали освещение и удобные подходы. После завершения работ восстановили озеленение.

Одно из новых пространств расположилось на улице Фасадной в Лесном Городке. Площадка уже доступна местным жителям и их питомцам.

Работы выполнили по муниципальной программе формирования комфортной городской среды. По действующему нормативу одна площадка для выгула собак должна приходиться на 19 тысяч жителей.