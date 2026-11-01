Фестиваль культуры народов России пройдет в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках с 31 октября по 3 ноября пройдет фестиваль, посвященный культуре народов России. Гостей ждут концерты, мастер-классы, кинопоказы и знакомство с традициями разных регионов.

Каждый день фестиваля посвящен отдельному региону. 31 октября пройдет день народов Сибири и Дальнего Востока: зрители увидят кинопоказ «Алитет уходит в горы», игровую программу «По следам северного ветра», мастер-классы «Эвенский берег», «Хантыйская кукла „Акань“» и «Бурятская юрта», а также эстафету «Саха-баттл» и танцевальную встречу «Ритмы Севера».

1 ноября посвятят народам Урала, Поволжья и Вятского края. В программе — кинопоказ «Салават Юлаев», квест «Три ключа к традициям», мастер-классы «Мордовские дощечки», «Башкирский нагрудник» и «Калмыкские „Неразлучники“», концерт «Сватовство Дарюты» и драматический спектакль «Навьи».

2 ноября пройдет день народов Юга, Севера и Северо-Запада с кинопоказом «Сампо», мастер-классами «Лезгинские узоры „Сумах“», «Веппская кукла „Кормилка“» и «Саамские узоры», а также квизами для детей и взрослых.

3 ноября состоится день русской культуры и единства народов «Мы — Россия». Гостей ждут кинопоказ «Любовь и голуби», мастер-классы «Узоры Пасхи», «Кукла „Крупеничка“» и «Витражи Калининграда», фольклорная мастерская и концерт-акция «В дружбе народов — Единство России».

Основным организатором выступает дворец культуры «Родина». 2026 год объявлен Годом единства народов России, фестиваль приурочен ко Дню народного единства.