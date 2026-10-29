Мособлдума поддержала присвоение Татьяне Белоусовой звания почетного жителя

Депутаты Мособлдумы поддержали инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» главному врачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил профессиональные заслуги руководителя и вклад всего коллектива учреждения в развитие медицинской помощи матерям и новорожденным.

Тамара Николаевна более 30 лет работает в подмосковном здравоохранении, более 20 лет возглавляет Видновский перинатальный центр. Под ее руководством учреждение стало одним из лучших центров родовспоможения не только в Подмосковье, но и в стране. Ежегодно здесь рождается около шести тысяч малышей. За этим — огромный труд Тамары Николаевны и ее команды.

Видновский перинатальный центр выполняет функции головного учреждения родовспоможения на юге Московской области. Медицинскую помощь здесь получают жители территории с населением более 1,2 млн человек. Ежегодно специалисты центра принимают порядка шести тысяч родов.

Тамара Белоусова родилась 5 апреля 1959 года. Ее профессиональная карьера началась в 1983 году с интернатуры по акушерству и гинекологии в родильном доме № 1 Хабаровска. Впоследствии она работала акушером-гинекологом во втором роддоме города, а с 1986 по 1988 год занималась научной деятельностью в лаборатории физиологии и патологии беременности Института охраны материнства и детства АМН СССР.

В 1989 году специалист продолжила медицинскую практику в Москве. До 1993 года она работала в родильном доме № 10 и онкологическом диспансере, где занимала должность врача-онколога.

С 1993 по 1997 год Белоусова оказывала экстренную акушерско-гинекологическую помощь в родильном доме Видного. Затем в течение трех лет работала в московской гинекологической больнице № 11, специализируясь на вопросах невынашивания беременности и бесплодия.

В 2000 году она вернулась в Видное, где возглавила отделение патологии беременных местного родильного дома. С 2003 года Тамара Белоусова занимает должность главного врача учреждения, которое впоследствии было преобразовано в Видновский перинатальный центр.