Тротуар у платформы Храпуново заменили в Богородском округе

По обращениям жителей поселка имени Воровского в Богородском округе завершен ремонт тротуара у платформы Храпуново. Пешеходная дорога, ведущая от выхода с платформы в сторону поселка, теперь комфортна для ежедневного использования.

Еще недавно состояние тротуара вызывало серьезные опасения у местных жителей: дорожное полотно было сильно повреждено, повсюду встречались ямы, рытвины и колдобины. По этому маршруту ежедневно проходит большой поток людей — не только жители поселка, но и приезжающие на работу гости округа. В таких условиях передвижение было не только неудобным, но и потенциально опасным, особенно в темное время суток или в непогоду.

Обращение оперативно взяли в работу. Ремонт провели в два этапа, уделив внимание проблемным участкам. Специалисты обновили асфальтовое покрытие, выровняли полотно и привели пешеходную зону в нормативное состояние. Теперь путь от платформы до поселка стал ровным, удобным и безопасным для всех категорий пешеходов — в том числе для родителей с колясками, пожилых людей и школьников.

В администрации Богородского округа подчеркнули, что обратная связь от жителей — важнейший инструмент для своевременного выявления проблемных участков. Именно благодаря таким обращениям удается приоритетно включать наиболее востребованные объекты в план благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».