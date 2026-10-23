Сегодня 16:04 Крупнейший в Европе питомник хвойных деревьев заложили в деревне Клементьево Фото: Пресс-служба министерства экологии Московской области Подмосковье

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Можайск

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В Можайском округе состоялась торжественная закладка крупнейшего в Европе питомника хвойных деревьев. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, отметив, что инициатива создания масштабного лесного хозяйства принадлежит Всероссийскому обществу охраны природы.

Содействие в организации мероприятия оказали в администрациях Можайского и Рузского городских округов. Утром 23 октября в деревне Клементьево собрались местные жители, волонтеры и экоактивисты. Всем участникам акции предоставили необходимый садовый инвентарь и саженцы хвойных культур, среди которых преобладали туи и голубые ели. Создание объекта рассматривают не только как вклад в лесовосстановление и улучшение экологической обстановки. Совместный труд на открытом воздухе стал важным инструментом для экологического просвещения, сохранения традиционных ценностей и возрождения духа русской общинности, когда люди объединяются ради общего блага. Именно этот глубокий смысл послужил причиной для символического названия проекта — «Наследие».

Фото: Пресс-служба министерства экологии Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба министерства экологии Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба министерства экологии Московской области 3/3

«Посади дерево, построй дом, вырасти сына — эти слова знакомы каждому. Мы решили начать с первого шага и открыть для молодежи путь во взрослую осознанную жизнь», — сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов во время церемонии открытия.

Он подчеркнул, что участие в посадке представителей разных поколений формирует не только новый лесной массив, но и ответственное сообщество, которое будет бережно хранить природные богатства. Сами участники акции отметили, что работа в кругу единомышленников, неравнодушных к судьбе подмосковной природы, создала особую атмосферу комфорта. Масштаб проекта впечатляет: под питомник выделили территорию площадью около 200 гектаров. Планируется, что там приживутся в общей сложности 390 тысяч деревьев. Этот ресурс позволит в будущем существенно расширить площади озеленения в Московской области и обеспечить устойчивый запас качественного посадочного материала, необходимый для нужд лесного хозяйства.