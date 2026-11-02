В Подмосковье установили новый светофор и оптимизировали работу еще нескольких

В Подмосковье установили новый светофор в Наро-Фоминском городском округе и скорректировали работу светофоров в Красногорске и Подольске. Об этом сообщило Минтрансе Подмосковья.

В Наро-Фоминском городском округе новый светофор появился на Т-образном перекрестке возле деревни Чешково. Он должен упорядочить движение транспорта на перекрестке и сделать проезд для автомобилистов безопаснее и комфортнее.

В Красногорске модернизировали оборудование на двух перекрестках Волоколамского шоссе — с улицами Светлой и Братьев Горожанкиных. Кроме того, специалисты синхронизировали работу светофоров на участке Волоколамского шоссе от улицы Светлой до остановки «Медучилище». Работы направлены на повышение согласованности светофорных объектов, сокращение времени ожидания разрешающего сигнала и более равномерное движение транспорта.

В Подольске синхронизировали работу двух светофоров на улице Высотной — на пересечении с улицей Гайдара и в районе дома № 7. Это позволит сократить количество остановок транспорта между перекрестками и повысить пропускную способность участка дороги.

В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно мониторят дорожную ситуацию и при необходимости вносят дополнительные корректировки в режимы работы светофоров. Такие точечные изменения позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%, а также повысить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения.