Лицей имени Веры Волошиной в Головкове отремонтируют к 1 сентября 2027 года

В деревне Головково Наро-Фоминского городского округа начали капитальный ремонт Лицея имени Героя России Веры Волошиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Строители наполовину завершили демонтажные работы и приступили к кровельным. Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

«В ходе работ в школе площадью 4 917,2 квадратных метров, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — сообщила пресс-служба ведомства.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.