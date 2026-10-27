Экскурсию на завод керамогранита провели для журналистов в Серпухове

27 октября журналистам и блогерам показали полный цикл производства и новую линию керамогранита на заводе в Серпухове. Пресс-тур стал еще одним шагом в развитии промышленного туризма в округе.

Экскурсия позволила гостям увидеть все этапы выпуска продукции — от подготовки сырья до упаковки готовых изделий. Особое внимание уделили новой линии керамогранита, запущенной в 2025 году.

«Наша задача в России — предоставлять качественную сантехнику, поэтому мы стараемся еще больше уделять внимания качеству, повышению стандарта выпускаемой продукции. Мы понимаем, что предоставляем товар не на узкий рынок, а на всю страну», — сказал директор завода Эрен Тюре.

Он также отметил, что месяц назад завод отметил 15 лет с момента открытия производства в Серпухове. За это время предприятие активно расширилось.

Сегодня на двух заводах трудятся около 500 человек, большинство — местные жители. Ежегодно выпускается порядка 300 тысяч сантехнических изделий и 2,5 миллиона квадратных метров плитки. В 2025 году запущена новая линия керамогранита 60×120 сантиметров.

Продукцию завода можно встретить в жилых комплексах Москвы, отелях Сочи и Санкт-Петербурга, аэропортах и медучреждениях по всей России.