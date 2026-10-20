Учения по эвакуации посетителей горнолыжных курортов провели в Дмитрове

В Дмитрове проверили готовность экстренных служб к происшествиям на горнолыжных склонах в преддверии зимы. На базе клуба «Сорочаны» участники учений смоделировали поломку кресельного подъемника, из-за которой пассажиры оказались заблокированы на высоте, и отработали порядок их эвакуации.

К тренировке привлекли сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона, специалистов аварийно-спасательного формирования «СОЮЗСПАС», представителей администрации курорта и городских коммунальных служб.

По сценарию учений, после остановки подъемника спасатели должны были добраться до людей с помощью специального альпинистского снаряжения, извлечь их из кресел и спустить на землю. Участники продемонстрировали навыки проведения таких операций.

Отдельно проверили взаимодействие всех служб: насколько быстро администрация курорта передает сведения о происшествии, как экстренные подразделения прибывают на место и организуют работу. Также участники отработали оказание первой помощи людям с условными травмами и признаками переохлаждения.

По итогам тренировки представители пожарно-спасательного гарнизона отметили готовность персонала курорта и профильных подразделений к работе в условиях повышенной нагрузки. Такие мероприятия позволяют отработать совместные действия и подготовиться к возможным происшествиям во время зимнего сезона.