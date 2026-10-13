Мособлводоканал обновил более 20 колодцев в Подмосковье за сентябрь

В сентябре специалисты Мособлводоканала привели в порядок 24 смотровых колодца. Работы помогают поддерживать исправность водопроводных и канализационных сетей, а также обеспечивать безопасность пешеходов и автомобилистов. Об этом собщили в региональном МинЖКХ.

Ремонт проводят по утвержденному графику и обращениям жителей. В ходе обслуживания сотрудники предприятия восстанавливают поврежденные конструкции и устраняют факторы, которые могут привести к нарушениям в работе коммуникаций.

Рабочие ремонтируют плиты перекрытия, которые со временем изнашиваются и покрываются трещинами. Повреждения могут вызвать просадку грунта и разрушение люка. Для защиты сетей от попадания дождевой и талой воды специалисты обновляют гидроизоляцию внутренних стенок колодцев.

Также сотрудники очищают сооружения от ила, песка и бытового мусора. Это помогает предотвращать засоры и поддерживать свободное движение воды и стоков по трубам.

При необходимости рабочие устанавливают новые люки взамен изношенных или поврежденных. Металлические элементы дополнительно обрабатывают пескоструйным способом и окрашивают, чтобы защитить их от коррозии и продлить срок службы.