Школу № 21 в Щелкове открыли после капитального ремонта

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

Школа № 21 в Щелкове начала работать после капитального ремонта. Об этом сообщили в РИАМО.

В здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров, ремонт которого начался в январе 2025 года, обновили кабинеты, лестницы и санузлы, заменили окна, двери и инженерные сети, утеплили фасад и крышу.

Пищеблок полностью переоснастили. Для учебных занятий приобрели новое оборудование, а систему видеонаблюдения модернизировали.

Работы выполнили по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».