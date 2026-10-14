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    Школу № 21 в Щелкове открыли после капитального ремонта

    Фото: Симакова В. А.

    Школа № 21 в Щелкове начала работать после капитального ремонта. Об этом сообщили в РИАМО.

    В здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров, ремонт которого начался в январе 2025 года, обновили кабинеты, лестницы и санузлы, заменили окна, двери и инженерные сети, утеплили фасад и крышу.

    Пищеблок полностью переоснастили. Для учебных занятий приобрели новое оборудование, а систему видеонаблюдения модернизировали.

    Работы выполнили по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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