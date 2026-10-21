Новое оборудование для эндоскопии получила больница в Дмитрове

Современная техника для эндоскопических исследований и малоинвазивных вмешательств поступила в Дмитровскую больницу. Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Урологическое отделение больницы получило эндовидеохирургический комплекс, который дает врачам возможность оперировать под видеоконтролем. Изображение транслируется на монитор, что позволяет хирургу детально видеть зону вмешательства. Благодаря малотравматичному доступу окружающие ткани повреждаются меньше, а пациенты восстанавливаются быстрее.

В эндоскопическое отделение поступили два новых бронхоскопа, предназначенные для осмотра трахеи и бронхов. Они помогают оценить состояние дыхательных путей, заметить изменения слизистой, взять материал для исследования и при необходимости провести лечебные процедуры.

В распоряжении специалистов акушерского отделения теперь имеется видеоларингоскоп «Сенсар». Аппарат применяется для визуального контроля при введении дыхательной трубки в трахею. Изображение на экране помогает врачу поддерживать проходимость дыхательных путей во время анестезии и в экстренных ситуациях.

Гинекологическое отделение получило два гибких видеогистероскопа Richard Wolf, благодаря которым медики могут обследовать полость матки без разрезов, выявлять изменения эндометрия и уточнять причины нарушений менструального цикла или сложностей с зачатием

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что развитие медицинской инфраструктуры напрямую связано с качеством жизни в муниципалитете. «Мы продолжаем развивать здравоохранение в округе, чтобы жители получали современную и качественную медицинскую помощь рядом с домом. Это важная часть работы по повышению качества жизни», — подчеркнул он.