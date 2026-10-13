Глава Химок провела встречу по вопросам отопительного сезона

Оперативное совещание под руководством Инны Федотовой состоялось в округе. Настройку системы и выход на стабильные показатели планируют завершить до конца недели.

К отопительному сезону в округе заблаговременно подготовили котельные и центральные тепловые пункты, а также выполнили гидравлические испытания магистральных и разводящих тепловых сетей.

«Рассмотрели ключевые вопросы, связанные с подачей тепла. Сейчас ТСК „Мосэнерго» и управляющие компании проводят пусконаладочные работы — система выходит на штатный режим постепенно, поэтому параметры могут временно отличаться от нормативных», — поделилась Инна Федотова.

В рамках инвестиционной программы 2026 года в городе реконструировали 4,1 километра сетей. Обновили участок магистрали М‑25 протяженностью 1,26 километра, работы прошли на улицах Репина и 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и на других территориях округа.

Для оперативного устранения возможных аварий сформированы бригады, создан запас материалов и оборудования, налажено круглосуточное дежурство.

Если после начала отопительного сезона батареи остаются холодными или горячая вода поступает с перебоями, жители могут обратиться в свою управляющую компанию либо в ТСК «Мосэнерго» по телефону: +7 (495) 225‑14‑33, добавочный 2.