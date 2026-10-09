360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Первый интенсив по ИИ для управленцев образования провели в Подмосковье

    Фото: Министерство образования Московской области

    9 октября на площадке МосХаб Сколково прошел образовательный интенсив «ИИ в системе образования: вызовы и тренды» для руководителей и заместителей руководителей муниципальных органов управления образованием Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Участники обсудили, как нейросети помогают переходить от рутины к реальному результату, чем цифровая воспитательная среда отличается от привычных подходов и как управлять командой, когда условия меняются быстрее, чем успеваешь к ним адаптироваться.

    Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова обозначила ключевые тренды использования ИИ в региональных проектах и подчеркнула: «Искусственный интеллект — уже не технология будущего, а рабочий инструмент сегодняшнего дня. Наша задача — не просто рассказать о нем, а показать, как он меняет управление образованием здесь и сейчас: от сокращения бюрократии до принятия более точных решений. Те, кто начнет осваивать этот инструмент сегодня, завтра будут определять облик образования в регионе».

    Программа интенсива включала практические сессии по четырем направлениям: «Нейросети в работе управления образования: от рутины к результату», «Цифровая воспитательная среда», «Управление неустойчивостью» и «Управление командой в эпоху турбулентности и постоянных изменений».

    За один день руководители муниципальных органов управления образованием Подмосковья отработали инструменты работы с большими данными для принятия управленческих решений, познакомились с подходами к формированию цифровой воспитательной среды и получили конкретные инструменты управления неустойчивостью.

    В пресс-службе ведомства отметили, что интенсив стал первым в серии образовательных интенсивов для руководителей муниципальных органов управления образованием Московской области.

    Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области совместно с Корпоративным университетом развития образования (КУРО).

    Читайте также

    Еще 9 км инженерных сетей построят в Ступине по госпрограмме

    Свыше 120 детей получили помощь в центре коррекции зрения в Дубне

    Еще 30 объектов ЖКХ начали строить в Подмосковье

    Более 250 человек прошли диспансеризацию в День семейного здоровья в Серпухове

    Четыре самбиста из Подмосковья выступят на первенстве мира в Греции

    Итоги конкурса детского рисунка подвели в Одинцове

    Водопад для Японского сада построили в Люберцах

    День пожилого человека отметили в Серпухове

    Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 2 октября

    ГУРБ назвало 5 самых крупных мошенничеств в Подмосковье

    Сгенерировано с помощью ChatGPT

    В Ленинском округе реконструируют Каширское шоссе

    Подмосковные студенты представили систему безопасности для городов будущего

    МЧС России