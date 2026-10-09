Первый интенсив по ИИ для управленцев образования провели в Подмосковье

9 октября на площадке МосХаб Сколково прошел образовательный интенсив «ИИ в системе образования: вызовы и тренды» для руководителей и заместителей руководителей муниципальных органов управления образованием Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники обсудили, как нейросети помогают переходить от рутины к реальному результату, чем цифровая воспитательная среда отличается от привычных подходов и как управлять командой, когда условия меняются быстрее, чем успеваешь к ним адаптироваться.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова обозначила ключевые тренды использования ИИ в региональных проектах и подчеркнула: «Искусственный интеллект — уже не технология будущего, а рабочий инструмент сегодняшнего дня. Наша задача — не просто рассказать о нем, а показать, как он меняет управление образованием здесь и сейчас: от сокращения бюрократии до принятия более точных решений. Те, кто начнет осваивать этот инструмент сегодня, завтра будут определять облик образования в регионе».

Программа интенсива включала практические сессии по четырем направлениям: «Нейросети в работе управления образования: от рутины к результату», «Цифровая воспитательная среда», «Управление неустойчивостью» и «Управление командой в эпоху турбулентности и постоянных изменений».

За один день руководители муниципальных органов управления образованием Подмосковья отработали инструменты работы с большими данными для принятия управленческих решений, познакомились с подходами к формированию цифровой воспитательной среды и получили конкретные инструменты управления неустойчивостью.

В пресс-службе ведомства отметили, что интенсив стал первым в серии образовательных интенсивов для руководителей муниципальных органов управления образованием Московской области.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области совместно с Корпоративным университетом развития образования (КУРО).