360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школу и детский сад построят в Рошале в 2028 году

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В городе Рошале городского округа Шатура продолжается строительство образовательного комплекса, включающего школу на 550 мест и детский сад на 200 мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

    Сейчас строители ведут монолитные работы на уровне второго этажа. «На объекте работают больше 60 человек, 4 единицы техники. Строители завершили монолитные работы на уровне цокольного и 1 этажа, ведут монолитные работы на уровне 2 этажа, а также монтируют опалубку стен и колонн первого и второго этажей, устраивают монолитные лестничные марши, строят подпорную стену. Строительная готовность составляет 17,5%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Новый объект образования строится по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

    В школьном блоке разместятся классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая, библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада — групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок.

    На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

    Открыть новый образовательный центр планируется в 2028 году.

    Читайте также

    Свыше 130 тысяч образцов сельхозживотных собрали в криобанке в Подольске

    Новый этап областного театрального проекта прошел в Воскресенске

    «Красная Машина Академия» обыграла «Витязь-Подольск» в дебютном матче РХЛ

    Девочек с опасной кожной инфекцией спасли в больнице в Пушкино

    Врач в белом халате

    Подмосковный врач Илюхина: проверять здоровье глаз необходимо раз в 2-3 года

    Встреча администрации с жителями прошла на Латышской улице в Наро-Фоминске

    День деревни Глиньково отметили в Воскресенске

    Жеребьевку нового сезона Школьной лиги провели в Павловском Посаде

    Подготовку новой котельной в поселке Менделеево начали в Солнечногорске

    Подмосковный педиатр Бодрова объяснила вред от облизывания губ в холодную погоду

    Школьники из Наро-Фоминска присоединились к всероссийской акции единства

    В Одинцове на 98% готов спорткомплекс «Старый городок»