Школу и детский сад построят в Рошале в 2028 году

В городе Рошале городского округа Шатура продолжается строительство образовательного комплекса, включающего школу на 550 мест и детский сад на 200 мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

Сейчас строители ведут монолитные работы на уровне второго этажа. «На объекте работают больше 60 человек, 4 единицы техники. Строители завершили монолитные работы на уровне цокольного и 1 этажа, ведут монолитные работы на уровне 2 этажа, а также монтируют опалубку стен и колонн первого и второго этажей, устраивают монолитные лестничные марши, строят подпорную стену. Строительная готовность составляет 17,5%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый объект образования строится по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В школьном блоке разместятся классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая, библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада — групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

Открыть новый образовательный центр планируется в 2028 году.