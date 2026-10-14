Гастроэнтерологическое отделение медсанчасти №9 в Дубне открыли после ремонта

В Дубне после капитального ремонта открылось обновленное гастроэнтерологическое отделение на базе медсанчасти № 9 ФМБА России. Об особенностях пространства рассказало РИАМО.

Отделение рассчитано на 26 коек, включая одну палату повышенной комфортности. Помещения стали значительно просторнее, что упростило работу персонала и повысило удобство для пациентов. Однако ключевым результатом обновления стало расширение диагностического потенциала.

В отделении проводят гастроскопию, колоноскопию, УЗИ и МРТ с контрастированием, включая исследование протоков печени. Также доступны специализированные генетические тесты для выявления аутоиммунных патологий желудка, печени и поджелудочной железы. В перспективе планируется установка оборудования для анализа моторики пищевода.

«Гастроэнтерологические заболевания сегодня встречаются все чаще, поэтому наше отделение постоянно востребовано. Очень важно не откладывать визит к специалисту: чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей своевременно начать лечение», — подчеркнула заведующая отделением Галина Белышева.

Важной частью терапии стало лечебное питание. Пациентам предлагают блюда, разработанные по специальным рецептам: от геркулесового супа с овощами до фрикаделек с картофелем и морковно-овсяного пирога.

Пройти лечение здесь могут россияне и иностранцы, имеющие полис ОМС. Для этого потребуется направление по форме № 057/у от лечащего врача. Ремонт выполнили при поддержке Объединенного института ядерных исследований.