Региональный этап конкурса «Ученик года» прошел в Наро-Фоминске

Конкурс «Ученик года» Наро-Фоминск принимает четвертый год подряд. Нынешний стал самым массовым по количеству заявок и участников — их было 28.

Представители 14 муниципалитетов Подмосковья собрались в ЦДК «Звезда», чтобы выявить лучших в шести различных номинациях: «Доброволец года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Патриот года», «Председатель совета обучающихся» и «Общественник года».

Конкурсанты представили на суд жюри свои видеовизитки, портфолио достижений и проекты. За каждой презентацией — идея, способная изменить жизнь вокруг. Исторические, патриотические, научные, творческие и даже военно-прикладные — проекты оказались разнообразны, а их представители — креативными и оригинальными.

«К нам приехали в гости — самая креативная и талантливая молодежь с нашей Московской области. Для нас это возможность увидеть вас, показать наш город и округ, а для нашей молодежи — подружиться и узнать, как живут в других муниципалитетах такие же талантливые сверстники», — обратилась к участникам заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Егор Шаповаленко из Коломны приехал на конкурс с любимым инструментом — баяном и полноценный проектом «Музыкальная перемена», который собирается реализовать в своей школе. «Я хотел рассказать людям, что баян — это интересно, это доступный инструмент, он хорошо звучит. Стану ли я победителем — неважно, важно, что я приехал на конкурс, узнал что-то новое, познакомился с ребятами», — поделился участник конкурса.

По решению строгого жюри, шесть путевок в финал всероссийского конкурса получили победители в своих номинациях. Еще четырех финалистов от Московской области определят позже, по итогам дополнительного голосования и зрительских симпатий.