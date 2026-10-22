Заседание на тему регулирования рынка вейпов провели в Мособлдуме

В Подмосковье подготовят предложения по усилению контроля за оборотом вейпов. Эту тему обсудили на круглом столе в Мособлдуме с участием депутатов, представителей региональных ведомств, бизнеса и родительского сообщества. Среди инициатив — полный запрет продажи электронных систем доставки никотина, дополнительные ограничения для торговых точек и ответственность за покупку такой продукции несовершеннолетним.

Заместитель председателя Мособлдумы Линара Самединова отметила, что решения необходимо принимать с учетом ситуации в области и Москве. По ее словам, региональным властям важно согласовать подходы к регулированию рынка.

Председатель профильного комитета Александр Толмачев рассказал о федеральных мерах. С 1 октября оптовая торговля табачной и никотинсодержащей продукцией подлежит лицензированию со стороны Росалкогольтабакконтроля, а розничную торговлю будут лицензировать региональные органы власти. С 1 марта 2027 года продавать такую продукцию без лицензии будет запрещено. Кроме того, регионы получили право вводить запрет на торговлю вейпами.

Председатель родительского комитета при Минобразования Подмосковья Анастасия Снегурова подчеркнула, что одних ограничений недостаточно: необходимо также снижать популярность вейпов среди подростков. Она предложила установить ответственность для взрослых, которые покупают электронные устройства несовершеннолетним.

Главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Виталий Холдин сообщил о росте случаев поражения легких и более раннем развитии ХОБЛ. Он поддержал запрет на продажу вейпов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин предложил расширить список мест, где нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию. В него могут включить территории для детских мероприятий и официальных спортивных соревнований на время их проведения, объекты социального обслуживания, места отдыха у воды и религиозные объекты.

По данным представителя Роспотребнадзора Надежды Раевой, за девять месяцев ведомство получило 363 индикатора риска и проверило более четырех тысяч единиц продукции. Нарушения выявили более чем у тысячи пачек. Кроме того, в системе «Честный знак» зарегистрировали свыше пяти миллионов отклонений, связанных с оборотом табачной и никотинсодержащей продукции в регионе.

Руководитель отдела по связям с общественностью движения «Здоровое Отечество» Евгений Вакула представил результаты проверок 83 торговых точек. По его словам, почти везде обнаружили нарушения, в том числе открытую выкладку продукции, отсутствие ее перечня и проблемы с маркировкой. Представители движения предложили расширить профилактическую работу с помощью спортивных мероприятий и СМИ.

Подводя итоги встречи, Линара Самединова сообщила, что профильный комитет Мособлдумы подготовит свод предложений. Региональные власти также намерены продолжить обсуждение с правительством Москвы, чтобы согласовать дальнейшие меры.