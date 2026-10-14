Минкульт Подмосковья: РГУТИС запустил программу по литературному туризму

Федеральный ресурсный центр развития туризма и гостеприимства РГУТИС запускает программу повышения квалификации «Литературный туризм: особенности экскурсионного сопровождения». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Программа рассчитана на руководителей и менеджеров туроператоров и турагентств, специалистов по продажам и разработке экскурсионных продуктов, экскурсоводов, сотрудников музеев и выставочных комплексов, а также туристско-информационных центров.

Слушатели изучат основы литературного туризма, освоят современные подходы к проектированию маршрутов и познакомятся с практическими кейсами, в том числе на материале наследия Л. Н. Толстого. Отдельное внимание уделят тому, как превратить биографию, идеи и произведения писателя в сценарий экскурсии, вовлечь местные сообщества и при этом соблюсти требования к сохранению культурного наследия.

Обучение включает два раздела: «Литературный туризм: понятие, содержание, направления» и «Инновационные экскурсионные практики в литературном туризме». Второй раздел посвящен применению инновационных технологий, интерактивных и анимационных методов, а также инновационным формам экскурсионного продукта на примере маршрутов по местам жизни и творчества Толстого. Руководитель программы — Светлана Маркова, аттестованный гид-экскурсовод по Туле и Тульской области, кандидат исторических наук. Партнер программы — музей-усадьба «Ясная Поляна».

Обучение бесплатное, в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Дистанционный формат позволяет учиться без отрыва от работы. Продолжительность — 36 часов, срок — с 30 октября по 16 ноября 2026 года. Регистрация завершается 28 октября. Подать заявку можно на портале ФРЦ РГУТИС.

В министерстве напомнили, что регион участвует в развитии межрегионального туристского маршрута «Россия Льва Толстого». Соглашение о сотрудничестве подписали 8 июля между профильными ведомствами Москвы, Московской и Тульской областей. Проект приурочен к 200-летию Л. Н. Толстого, которое будут широко отмечать в 2028 году.