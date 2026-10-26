Дом культуры «Верея» в Наро-Фоминском округе отметил 75-летие

Дом культуры «Верея» уже три четверти века остается на службе искусству и жителям города. В честь 75-летия коллектив ДК подарил гостям яркую концертную программу.

В этот вечер со сцены звучали искренние слова поздравлений, добрые пожелания и вручались памятные подарки. Коллективы учреждений культуры тепло поздравили коллег с юбилеем.

Труд сотрудников дома культуры «Верея» отметили высокими наградами — благодарностями главы Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов, территориального управления Верея, Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью и ЦДК «Звезда».

75 лет дом культуры остается сердцем Вереи, местом, где живут творчеством, где зажигаются новые звезды и открываются таланты, где отмечают самые важные исторические события России и бережно хранят уникальные культурные традиции.