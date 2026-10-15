Глава Раменского округа проверил ремонт домов в селе Софьино

В селе Софьино продолжаются восстановительные работы на улице Новой. Глава округа Эдуард Малышев вместе с профильными ведомствами и строительными бригадами контролирует ход ремонта.

Повреждена кровля дома № 6 по улице Новой и часть нежилых помещений. Удар БПЛА пришелся на уровень третьего этажа. Эвакуированные жильцы 20 квартир находятся в безопасности, все внутридомовые инженерные коммуникации работают в штатном режиме.

В доме № 4 по улице Новой зафиксированы локальные разрушения межкомнатных перегородок и мансардных окон в двух квартирах, а также повреждения стропильной системы крыши. На данный момент тепловой контур здания полностью закрыт.

Силами Фонда капитального ремонта Московской области началось активное восстановление несущих конструкций и ремонт фасадов. Строители будут работать в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями безопасности.

Помимо ремонта, Софьино давно нуждалось в современном и уютном пространстве, где могли бы проводить время и самые маленькие жители, и молодежь, и старшее поколение. В новом сквере проведут освещение, установят малые архитектурные формы, уложат плитку, установят новые лавочки. Территорию озеленят.