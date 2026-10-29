Численностью кабанов проверяют в Подмосковье дважды в год

В Московской области специалисты ведут учет численности кабанов дважды в год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

По данным государственного мониторинга, популяция стабильна и поддерживается на оптимальном уровне. Сведения о добыче анализируют еженедельно.

Регулирование происходит в рамках любительской и спортивной охоты — в установленные сроки с 1 июня по конец февраля — с соблюдением всех правил.

Специалисты отметили, что кабаны стали чаще попадаться на глаза не из-за роста популяции, а из-за сезонных фаз. Период гона, перемещения по кормовым станциям и активность кровососущих насекомых заставляют животных чаще выходить на открытые участки.

Дикие животные, если их не беспокоить, ведут себя спокойно и неагрессивно. Чтобы избежать трагических последствий, не стоит тревожить их криками и навязчивым фотографированием, прогонять с территории, где они находятся.

Кабанов также нельзя подкармливать: это приводит к приручению, концентрации животных вблизи населенных пунктов и вредит их здоровью, так как привычная для человека еда им не подходит.