Мособлархитектура разъяснила правила межевания земель под ИЖС

Мособлархитектура разработала инструкцию для кадастровых инженеров, помогающую правильно оформлять межевание земли под ИЖС. Алгоритм представила замруководителя ведомства Ольга Яшкова на семинаре Росреестра по Московской области 20 октября, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Ключевой момент — уже на этапе первого контакта с девелопером кадастровому инженеру необходимо понимать, для чего проводится межевание, какие участки и для каких целей хочет получить клиент, — уточнила Ольга Яшкова.

Это особенно важно для территорий площадью более трех гектаров: в Подмосковье их можно осваивать под ИЖС только в рамках комплексного развития территории (КРТ).

В правилах землепользования и застройки региона уже предусмотрено свыше 2,5 тысячи таких зон общей площадью более 54 тысяч гектаров. Их освоение требует договора КРТ, который закрепляет обязанности застройщика по созданию инфраструктуры и сроки ее появления. Соответствие этим требованиям проверяют кадастровые инженеры и государственные регистраторы.

Покупателям загородных домов для дополнительной защиты средств рекомендуют использовать счета эскроу — один из наиболее безопасных механизмов финансирования строительства частного жилья.

Дополнительная информация доступна в карточках «ДОМ.РФ».