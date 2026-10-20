Еще более 41 тысячи семей Подмосковья получили выплаты при рождении ребенка

В Подмосковье беременные женщины и семьи с новорожденными могут рассчитывать на несколько видов финансовой помощи. Регион предоставляет ежемесячные пособия, выплаты на питание и поддержку при рождении ребенка. Большинство мер оформляется дистанционно через порталы государственных услуг.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, размер ежемесячного пособия для беременных зависит от дохода семьи и составляет 11 056, 16 584 или 22 112 рублей. Заявление на выплату можно подать на портале госуслуг.

«Наша задача — поддержать женщину с самых ранних сроков. В Подмосковье выстроена система, которая помогает материально. При этом оформление максимально упрощено: большинство заявлений подается онлайн через портал госуслуг», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отдельная мера предусмотрена для беременных женщин, кормящих матерей и детей младше трех лет: они могут получать выплаты на питание. Для оформления необходимо воспользоваться региональным сервисом. По словам Брынцалова, такую помощь получают почти 180 тысяч жительниц Подмосковья.

После рождения ребенка родители вправе выбрать подарочный набор с необходимыми средствами ухода за младенцем или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. В этом году наборы получили более двух тысяч семей, а денежную помощь оформили еще 41 тысяча семей. Получить комплект или подать заявление на выплату можно в роддоме.

Также в регионе действует единовременное пособие при рождении ребенка. За первого ребенка предусмотрено 20 тысяч рублей, за второго — 40 тысяч, за третьего и последующих — 60 тысяч рублей. При рождении двойни выплачивают по 70 тысяч рублей на каждого малыша, а при появлении на свет трех и более детей семье полагается 300 тысяч рублей. Право на эту помощь имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Заявление принимают на портале госуслуг Московской области.