Конференция к 85-летию битвы за Москву прошла в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

16 октября в Музейно-выставочном центре Серпухова состоялась научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Битвы за Москву — одного из важнейших событий Великой Отечественной войны. Участников поприветствовали заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева и председатель Совета депутатов Михаил Шульга.

Мероприятие объединило историков, музейных работников, педагогов, краеведов и потомков участников Великой Отечественной войны. Конференция организована в рамках проекта «Битва за Москву — 1941. Серпуховский рубеж».

Особое внимание уделено событиям октября–декабря 1941 года, когда Серпухов стал одним из важных рубежей обороны столицы. Здесь плечом к плечу сражались части Красной армии, ополченцы и добровольцы, защищая подступы к Москве.

В центре обсуждения — новые исторические исследования, сохранение памяти о защитниках Отечества, развитие музейных экспозиций и экскурсионных маршрутов, деятельность поисковых отрядов и установление имен погибших героев.

Сохранение исторической правды и передача памяти о подвиге поколения победителей молодежи — важная задача, объединяющая историков, педагогов, музейных сотрудников и всех, кто бережно относится к героическому прошлому нашей страны.

«Спасибо Валентине Ивановне Мантуло, Серпуховскому филиалу Военной академии РВСН имени Петра Великого и всем, кто организовал и провел эту конференцию. Вы делаете важное дело — храните память», — отметила Оксана Лебедева.