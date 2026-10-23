Более 250 случаев сброса отходов вне контейнеров выявили в Подмосковье за неделю

С 15 октября камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в Подмосковье 265 случаев незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов возле контейнерных площадок. По выявленным нарушениям вынесли 152 постановления, а общая сумма штрафов составила 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Камеры установлены рядом с контейнерными площадками и работают круглосуточно. Они позволяют инспекторам фиксировать нарушения и определять номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах.

Жителям напоминают, что отходы необходимо вывозить на территории своего населенного пункта, где заключен договор на их утилизацию. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на местных жителей, поэтому дополнительный мусор может привести к переполнению площадок и появлению стихийных навалов.

По словам вице-губернатора Владислава Мурашова, камеры помогают инспекторам круглосуточно следить за происходящим возле контейнерных площадок и выявлять водителей, которые незаконно сбрасывают отходы.

Размер штрафа для граждан может достигать 70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.