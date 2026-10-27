Лекцию о птицах Подмосковья провели для первоклассников в Наро-Фоминске

Специалисты ответили на вопросы школьников о том, куда летом исчезают снегири, чем большая синица отличается от лазоревки, а домовый воробей — от полевого. Ребята узнали, как различать пернатых и помогать им в холодное время года.

Особое внимание уделили кормушкам и их содержимому. Школьникам объяснили, почему нельзя оставлять птицам испорченную пищу и как устроить кормушку, чтобы корм доставался не только крупным, но и маленьким птицам.

«К сожалению, даже многие взрослые не понимают, что положить в птичью кормушку испорченный плов и заплесневелый хлеб — плохая идея. А вот первоклашки, с которыми мы встретились, теперь знают, какая еда точно не навредит пернатым», — отметила участковый государственный инспектор по охране леса Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мария Коршунова.

Она также подчеркнула: начав зимнюю подкормку птиц, важно продолжать ее регулярно до окончания зимы.