Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Одинцове

Более 50 единиц техники, перевозившей строительные отходы и грунт, проверили во время рейда в Одинцовском округе. Инспекторы выявили нарушения и не допустили сброса 80 кубометров строительного мусора в неположенном месте.

Проверки провели сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, Минэкологии, Минчистоты и Госавтоинспекции.

У четырех водителей не оказалось документов, необходимых для законной перевозки отходов. По итогам рейда составили административные протоколы: один — по части 1 статьи 6.26 КоАП Московской области, еще четыре — по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Строительные отходы необходимо доставлять на специально отведенные площадки. При правильной переработке часть такого мусора можно использовать повторно: например, из бетона производят вторичный щебень для дорожных работ и рекультивации земель.

Перевозчики обязаны иметь полный комплект документов и соблюдать правила обращения с отходами. За нарушения предусмотрены административные штрафы, а при причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность.