360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Работу нового корпуса школы № 30 проверили в Балашихе

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    Пристройка в микрорайоне Гагарина открылась этой осенью и рассчитана на 181 место. Здесь разместились семь учебных кабинетов, а также столовая, медблок и раздевалка.

    Уже восемь лет Алиса Абдулаева преподает математику в школе № 30 в микрорайоне Гагарина. Здесь же учатся ее дети — восьмиклассница и пятиклассник. С этого учебного года уроки им проводят в новом корпусе.

    «В новом здании, естественно, у меня вся техника новая. У меня экран очень удобный: я могу показывать все видеоуроки, презентации — то, что сама подготовила к уроку. Мне очень удобно работать в этом кабинете», — поделилась впечатлениями Алиса Абдулаева.

    Корпус возвели по Народной программе «Единой России».

    «Хотел поблагодарить строителей, которые, как и обещали — дорога ложка к обеду — именно к 1 сентября закончили этот объект, пристройку, важную в этой части города. Потому что именно здесь у нас школа была такая перегруженная с точки зрения количества учеников и классов. Сейчас пристройка позволила разгрузить», — рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

    В новое здание переехала средняя школа — то есть учащиеся с пятого по девятый классы.

    «Ребятам нравится — это самое главное. Здание новое, хорошее. И плюс ко всему, безусловно, это развитие самой 30-й школы, потому что старое здание было рассчитано на 750 мест. Сейчас и второй смены нет, она по сути дела ликвидирована. И появилось новое пространство для распределения уже внутри школы ребят на младшие и старшие классы», — рассказал временно исполняющий главы Балашихи, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Лукичев

    Всего в этом году в Московской области открыли 17 новых школ. Еще 83 учебных заведения капитально отремонтированы.

    Читайте также

    На поддержку аграриев Подмосковья в 2026 году выделили 5,4 млрд рублей

    Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по уровню благосостояния жителей

    Вид на здание Правительства Московской области в Красногорске с берега Москвы-реки в Красногорске

    Свыше 102 тысяч педагогов Москвы и Подмосковья досрочно оформили пенсию

    Деньги в кошельке

    Поликлинику в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске достроят в 2027 году

    Народный фронт создаст еще 200 классов для обучения работе с БПЛА

    Выезды эколабораторий по обращениям жителей ускорили в Подмосковье

    Капитальный ремонт водоводов завершили в Подольске для 40 тысяч жителей

    Жители Чехова приняли участие в патриотическом флешмобе

    Новый автобус вывели на маршрут № 21 в Ногинске

    Дорогу на улице Титова заасфальтировали в Воскресенске

    Выставку «Лица героев» открыли в Химках

    Свыше 2 тысяч адресов включили в программу благоустройства в Подмосковье