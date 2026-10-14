Работу нового корпуса школы № 30 проверили в Балашихе

Пристройка в микрорайоне Гагарина открылась этой осенью и рассчитана на 181 место. Здесь разместились семь учебных кабинетов, а также столовая, медблок и раздевалка.

Уже восемь лет Алиса Абдулаева преподает математику в школе № 30 в микрорайоне Гагарина. Здесь же учатся ее дети — восьмиклассница и пятиклассник. С этого учебного года уроки им проводят в новом корпусе.

«В новом здании, естественно, у меня вся техника новая. У меня экран очень удобный: я могу показывать все видеоуроки, презентации — то, что сама подготовила к уроку. Мне очень удобно работать в этом кабинете», — поделилась впечатлениями Алиса Абдулаева.

Корпус возвели по Народной программе «Единой России».

«Хотел поблагодарить строителей, которые, как и обещали — дорога ложка к обеду — именно к 1 сентября закончили этот объект, пристройку, важную в этой части города. Потому что именно здесь у нас школа была такая перегруженная с точки зрения количества учеников и классов. Сейчас пристройка позволила разгрузить», — рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

В новое здание переехала средняя школа — то есть учащиеся с пятого по девятый классы.

«Ребятам нравится — это самое главное. Здание новое, хорошее. И плюс ко всему, безусловно, это развитие самой 30-й школы, потому что старое здание было рассчитано на 750 мест. Сейчас и второй смены нет, она по сути дела ликвидирована. И появилось новое пространство для распределения уже внутри школы ребят на младшие и старшие классы», — рассказал временно исполняющий главы Балашихи, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Лукичев

Всего в этом году в Московской области открыли 17 новых школ. Еще 83 учебных заведения капитально отремонтированы.