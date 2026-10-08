Руководители медорганизаций Тверской области изучили опыт Раменской больницы

Раменская больница стала площадкой очередного модуля образовательной программы «Школа главных врачей — Регион». В этот раз учреждение посетили руководители медицинских организаций из Тверской области, чтобы изучить организацию работы подмосковной больницы на практике.

Программа объединяет теоретические занятия с выездными модулями. В рамках визита участники побывали в отделениях Раменской больницы и познакомились с организацией работы различных подразделений.

Делегация подробно изучила работу поликлиники. Гостям показали кабинет льготного лекарственного обеспечения, отделение восстановительного лечения, Центр амбулаторной онкологической помощи и отделение медицинской профилактики.

Экскурсию провела заведующая поликлиникой Людмила Паненкова. Она рассказала коллегам об организации рабочих процессов и маршрутизации пациентов, а также ответила на вопросы участников программы.

Образовательный курс посвящен основным направлениям управления современным медицинским учреждением. В него входят стратегическое планирование, цифровая трансформация, экономика, юридические вопросы и работа с персоналом.

«Мы создаем кадровый резерв и готовим управленцев нового поколения. Такой формат „обучения на практике“ позволяет нашим коллегам из других регионов перенимать успешный опыт и внедрять его у себя, повышая качество медицины по всей России», — отметила и. о. главного врача Раменской больницы Елена Шатрова.

Проект реализуется по поручению Минздрава России. Организационное и методическое сопровождение программы обеспечивает Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения.