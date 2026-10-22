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    Более 4 тысяч квадратных метров покрытия у больниц обновили в Королеве и Химках

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В Королеве и Химках обновили более четырех тысяч квадратных метров покрытия на территории пяти медицинских учреждений. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Работы провели на территориях поликлиники в микрорайоне Юбилейный на улице Пионерской, Королевской клинической больницы на улице Циолковского, лечебного комплекса Костинского филиала Королевской клинической больницы на улице Дзержинского и психоневрологического диспансера на улице Богомолова.

    В Химках покрытие обновили на территории санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства в микрорайоне Фирсановка на улице Школьной.

    В 2026 году дорожные службы Московской области продолжают ремонт территорий больниц, поликлиник и других медицинских учреждений для повышения комфорта и безопасности пациентов и сотрудников. Работы ведутся в 22 округах.

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