В Подмосковье за месяц статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности получили шесть компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В реестр включили компании «Каланча», «Реклайм», «ИТП-Логистика», «Комплексные системы производства», «Чистая усадьба» и «Живые диваны». Услугу перевели в онлайн-формат на Региональном портале государственных услуг.

«Такой статус позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям получать широкий перечень мер поддержки и снижение требований при получении земли в аренду без торгов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

Для получения статуса и включения в реестр подмосковные предприниматели должны иметь ЭКГ-рейтинг не менее 61 балла. При подаче заявления работает сервис предпроверки индекса деловой репутации: он автоматически заполняет количество баллов и подсказывает, если рейтинг ниже требуемого.

Статус также дает возможность снизить требования к объему инвестиций при получении земельных участков без торгов по ряду направлений на основании Закона Московской области № 122/2026-ОЗ. Кроме того, предпринимателям доступны упрощение административных процедур, сопровождение инвестпроектов и консультационная поддержка.

Подать заявку можно на Региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23340